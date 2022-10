Movilidad: cierres viales en Bogotá, horarios y rutas alternas

Desde este lunes 31 de octubre hasta la segunda semana de noviembre la avenida NQS tendrá varias reparaciones. Es por ello que habrá cierres de carriles en ambos sentidos entre las calles 60 y 80.



Los tramos que serán intervenidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) son el carril sentido sur-norte de la Av. NQS entre Calle 78 y la Av. Calle 80 y el tramo de la AV. NQS entre calles 60 y 70 sentido norte sur.



Con respecto a la primera reparación, el tramo estará cerrado a partir de las 10:00 p.m de este 31 de octubre y será abierto en los próximos 11 días mientras se adelantan las obras.

Para esta intervención no habrá que tomar rutas alternas ya que continuarán en uso tres carriles del corredor vial. Sin embargo, en las horas pico podría aumentar la congestión durante esta mitad de mes.



La segunda reparación (NQS con calles 60 y 70) tendrá cierre por carriles que comenzarán desde las 10:00 p.m de este lunes y se extenderá por 24 horas. La intervención de este tramo será de 20 días aproximadamente.



De igual manera, no habrá rutas alternas, sino que se podrá continuar transitando por los cuatro carriles que quedarán habilitados de la avenida.



Por último, en el sector de la Calle 26 con Carreras 85D y Carrera 96J habrá un cierre de un carril en sector oriente-occidente.



Las actividades de esta intervención se realizarán desde el 31 de octubre y tendrá cierres viales de lunes a viernes entre las 10:00 p.m hasta las 5:00 a.m. Para los fines de semana no habrá cierres.



Además, la Secretaría de Movilidad informó que no habrá cierres totales y que quedarán habilitados tres carriles restantes sobre la vía.