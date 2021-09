La despedida de Rossi en casa: se viene el GP de San Marino

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) reconoció este jueves que "Misano es siempre una carrera especial, un fin de semana especial" para él. "Vivo muy cerca de aquí ya que Tavullia está muy cerca y crecí en este circuito como piloto", recordó.

"La primera vez que monté en una moto grande fue en este circuito, si recuerdo bien fue en 1992, hace 30 años, y fue fantástico, por lo que es algo muy emotivo y vamos a tener muchos aficionados el domingo en las gradas, así que será muy importante dar el máximo y ser competitivos. Lo más importante es eso, ser competitivos", afirmó el nueve veces campeón del mundo italiano.



Pecco Bagnaia es uno de sus "pupilos" en el rancho que dirige en Tavullia y por ello Rossi explicó: "Tratamos de ver la carrera junto a 'Pecco' el pasado domingo, pero desafortunadamente no tuvimos ocasión de hacerlo, la vi solo y me pareció fantástica". "Fue una gran carrera, con una gran pelea en cabeza hasta la última vuelta y la verdad es que 'Pecco' pilotó de manera impecable y la verdad es que nos sentimos orgullosos y contentos de que Pecco y Franco (Morbidelli) estén en dos de los mejores equipos del campeonato, en dos equipos de fábrica", continuó Rossi sobre dos de sus mejores "pupilos".



"Seguro que lucharán por el campeonato y yo les seguiré el año que viene desde el sofá de casa", aseguró. En cuanto a sus opciones para la segunda carrera en tierras italianas, Valentino Rossi señaló: "Sobre el papel puedo ir más fuerte en Misano, porque en Aragón nos resultó difícil y ése es uno de los peores circuitos de la temporada para mí. Normalmente en Misano voy mejor".



"El año pasado fui bien aquí, sobre todo en la primera carrera. Aquella fue una gran carrera, porque estaba en el grupo de cabeza, pero desafortunadamente perdí el podio en la última vuelta y ahora lo voy a dar todo y lo voy a intentar", afirmó. Hasta el final de la temporada Rossi tendrá un nuevo compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, que cubrirá el hueco dejado por Franco Morbidelli al saltar al equipo oficial Yamaha. "Estoy muy contento de tener a Dovi de compañero, primero de todo, porque tenemos una buena relación y somos grandes rivales", subrayó.



"Hemos luchado en MotoGP desde 2008, desde su primera carrera, y hemos librado grandes batallas el uno contra el otro. Él es un nombre importante para el campeonato, porque en los últimos años ha hecho buenos resultados, y tengo la curiosidad por ver cómo le va con esta moto", aseguró Valentino Rossi.



Rossi recordó que su mejor momento en Misano fue su última victoria en el circuito italiano, en 2014. "Creo que mi última victoria aquí, en 2014, y la primera vez que monté sobre una moto aquí fue inolvidable. Cuando entras en un circuito real, parece que entras en otra dimensión. Es algo muy distinto a pilotar en una carretera normal y la victoria de 2014 porque ya se trataba de la era moderna y fue muy chula, con una pelea muy dura y me gustó mucho", dijo.



Como Quartarararo o Bagnaia, sobre la cuestión de los neumáticos Valentino Rossi se mostró de acuerdo en que hay que mejorar "la consistencia y la homogeneidad, que se note menos la diferencia entre neumáticos, que es importante".





EFE