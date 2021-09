Fabio Quartararo afronta una nueva defensa del liderato de MotoGP

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) afronta una nueva defensa del liderato de MotoGP con la disputa este fin de semana del Gran Premio de Aragón en un escenario complicado como el trazado turolense de Motorland Alcañiz.

Quartararo llega a Aragón con una ventaja de 65 puntos sobre el más inmediato de sus perseguidores, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), lo que ya empieza a ser una diferencia significativa que le permite ser conservador en determinadas circunstancias y la cita de Alcañiz podría ser una de ellas, al no ser uno de los mejores escenarios para el potencial y características de su Yamaha YZR M 1. La última victoria de una Yamaha, salvo la inusual del pasado año en la segunda de las carreras disputadas en Motorland Alcañiz durante la pandemia, data de 2015, cuando se impuso el español Jorge Lorenzo, siendo el resto de victorias de otro español, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) desde 2016 a 2019.



En 2020 las victorias en las dos carreras de Motorland Aragón se las repartieron el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), si bien el circuito aragonés no deja de ser un escenario más que favorable para que vuelvan a asomar la cabeza los pilotos de Repsol Honda. Y, en particular, un Marc Márquez que cada vez se encuentra más cerca de su mejor estado de forma, aunque en ocasiones le pueda el ansiar de alcanzar los objetivos perseguidos, como le pasó en la primera vuelta de la carrera de Silverstone.



El líder del mundial debe ser el principal referente de la categoría, pero con él debieran estar tanto los pilotos de Suzuki, los españoles Alex Rins, que además de una de las victorias del pasado año viene de hacer segundo en la carrera de Gran Bretaña, y Joan Mir, segundo en el campeonato aunque en Silverstone no pasó de una más que discreta novena plaza.

No parece que el resto de pilotos de Yamaha pueda dar la réplica a sus competidores, pues el británico Cal Crutchlow, que continúa sustituyendo al lesionado Franco Morbidelli, ahora desde el equipo oficial en el que va a recalar el italiano tras la salida del español Maverick Viñales, ni el británico Jack Dixon, que lo suple en el SRT, en el que también está el italiano Valentino Rossi, se encuentran al mismo nivel que sus competidores.



Así, parece más lógico pensar que en Motorland Aragón serán los pilotos de Ducati, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia y el australiano Jack Miller, y los de Repsol Honda, los españoles Marc Márquez y Pol Espargaró, quienes mayor potencial pueden exhibir en su lucha por la victoria, pero también será interesante ver el rendimiento de los pilotos de Aprilia, los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

Espargaró viene de subirse al podio por primera vez con la Aprilia RS-GP, lo que sin duda representa un gran estímulo para el de Granollers, como también lo será el hecho de tener a su lado a todo un Viñales que hará su debut oficial con el fabricante de Noale en una unión de la que todas las partes esperan mucho. Otra de las marcas en liza debiera ser KTM, aunque sus pilotos oficiales no se han mostrado excesivamente "finos" en lo que va de temporada, sobre todo por lo que a regularidad se refiere, así que Alcañiz podría ser una nueva oportunidad para intentar destacar.



Con esas mismas ganas de destacar llegará Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), quien apenas duró una vuelta en Silverstone al verse involucrado en la caída de Marc Márquez, y ello seguro que le "motiva" para buscar un buen resultado en un trazado que se conoce muy bien, como también Alex Márquez (Honda RC 213 V), que el pasado año acabó segundo en la primera carrera de Motorland. Iker Lecuona (KTM RC 16) continúa con su "batalla" por demostrar que tiene un "sitio" en MotoGP, aunque por ahora no haya renovado para la próxima temporada, a pesar de que en Gran Bretaña logró su segundo mejor resultado al ser séptimo, después del sexto de Austria.





