Todo listo para una nueva válida de MotoGP en España

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), llega al circuito de Barcelona, en Montmeló, escenario del Gran Premio de Cataluña de

MotoGP como sólido líder de la categoría y en un trazado en el que ha ganado en Moto2 (2018) y en MotoGP (2020), además de un segundo puesto en la categoría reina en 2019.



El piloto francés, líder del mundial de MotoGP ha experimentado una notable mejoría en lo que se refiere a la preparación de los mapas electrónicos de su moto y con la degradación de los neumáticos, lo que le permite ser optimista para Cataluña. "Tengo muchas ganas de que llegue esta ronda, es un poco triste decirlo, pero en cierto modo espero olvidar el fin de semana pasado y aunque hice una de las mejores carreras de mi vida, fue un domingo oscuro y por supuesto, seguiremos recordando a Jason -Dupasquier-, pero estoy preparado para empezar un nuevo fin de semana", explica todavía afectado por la muerte del piloto suizo.



"Me gusta la pista de Cataluña, pues allí gané el año pasado con Yamaha, así que creo que podemos hacer un buen trabajo y una vez más daremos lo mejor de nosotros mismos", afirma en la nota de prensa del equipo Fabio Quartararo, líder del mundial de MotoGP con 24 puntos de ventaja sobre su compatriota Johann Zarco.



"El Gran Premio de Italia fue un fin de semana para olvidar para nosotros, por varias razones, la primera de ellas porque mis pensamientos siguen estando con los amigos, la familia y el equipo de Jason Dupasquier, pero también tenemos que dar algunos pasos importantes este fin de semana", reconoce Maverick Viñales, que ha logrado cuatro podios consecutivos en Cataluña. Viñales fue segundo en 125 c.c. (2011), primero y tercero en Moto3 (2012 y 2013), y segundo en Moto2 (2014), si bien en MotoGP no ha conseguido todavía acabar nunca entre los tres primeros.



"Seguiremos trabajando para entender lo que nos funciona y lo que no y por qué", recalca Maverick Viñales, que recuerda que "ha pasado algunas veces ser rápido durante los entrenamientos, pero de repente perder esa sensación con la moto más adelante en el fin de semana". "Tenemos que mejorar para encontrar una buena puesta a punto en las dos primeras sesiones de 45 minutos y estoy seguro que este fin de semana volveremos a presionar aquí", comenta sin dudar Viñales.



EFE