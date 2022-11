Modelo sorprendió a todos en un Transmilenio al quitarse la ropa

Durante las últimas horas en Tik Tok, se ha hecho viral el caso de un hombre que de un momento a otro comenzó a modelar sin camisa y a bailar en pleno bus de Transmilenio.



El momento quedó registrado en vídeo y ya acumula varias reacciones en esa red social. De hecho, ya lleva 482.000 me gusta y 7.567 comentarios.



La grabación fue publicada por el usuario @ alejandroquinterocr que captó el momento en el que el hombre entró al articulado mientras varias personas lo miraron confundidos, pues él asumió que el bus era una pasarela.

Al momento, muchas de las personas sacaron su celular y comenzaron a grabar el espectáculo y el cuerpo tonificado del sujeto.



El metraje fue bastante cuestionado por varias personas que lo consideraron un acto de exhibicionismo, pero otros mencionaron que fue un hecho divertido.



Esta no es la primera vez el hombre sube contenidos relacionados con usar sitios públicos para modelar con poca ropa ya que hace poco también se subió a un bus, pero en aquel momento los usuarios que estaban presentes no reaccionaron al respecto.



Por el momento, Transmilenio no se ha pronunciado sobre el tema y no ha dicho si este hecho acarreará alguna sanción para ese modelo.