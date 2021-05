Video: Pelotazo en la cara en las Grandes Ligas de Beisbol

El emergente James McCann rompió un empate sin anotaciones con un doble en la séptima entrada, el receptor hispano Tomás Nido conectó tres imparables y los Mets de Nueva York superaron más lesiones en el triunfo por 3-1 que consiguieron ante los Bravos de Atlanta.

Con las bases llenas en la séptima entrada, el jardinero derecho de los Mets Kevin Pillar fue golpeado en la nariz por un lanzamiento de 153 kilómetros por hora de Jacob Webb, forzando una carrera. Pillar fue derribado al suelo y la sangre brotó de su nariz cuando levantó la cabeza.



Algunos jugadores de los Bravos en el campo, incluido Webb, mostraron su conmoción y preocupación al presenciar la desagradable escena. Pillar pudo caminar mientras lo escoltaban rápidamente fuera del campo, con toallas cubriendo su rostro. Los miembros del equipo de campo trabajaron para cubrir la sangre que quedaba en el área de la caja de bateo mientras los Bravos realizaban un cambio de lanzamiento, eliminando a Webb.



No hubo un informe inmediato de los Mets sobre la condición de Pillar. El abridor de Nueva York, Taijuan Walker, permitió un imparable en tres entradas en blanco antes de irse con tensión en el lado izquierdo. El relevista Sean Reid-Foley (1-0) no permitió un imparable en tres entradas en blanco. El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz caminó al primera base Freddie Freeman con un out en el noveno episodio antes de cerrar el juego para su sexto salvamento.

Las lesiones de Walker y Pillar se produjeron después de que los Mets añadieran al jardinero Michael Conforto y al segunda base Jeff McNeil a la lista de lesionados de 10 días por distensiones en los músculos isquiotibiales antes del partido. El abridor estelar Jacob deGrom ya está en la lista de lesionados, recuperándose de la tensión del lado derecho.



El jardinero de Nueva York, el puertorriqueño Johneshwy Fargas, tuvo un doble anotador en el octavo episodio para su primer hit en su debut en las Grandes Ligas. El tercera base Austin Riley conectó un jonrón en la octava entrada ante Trevor May para la única carrera de Atlanta. El zurdo de los Bravos, Max Fried (1-2), salió luego de permitir un doble de Nido para abrir el séptimo. McCann rompió el empate a cero con su doble al jardín izquierdo frente a Webb. Con dos outs y las bases llenas, el lanzamiento errante de Webb golpeó a Pillar para forzar la segunda carrera.





