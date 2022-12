Min. Salud: uso del tapabocas obligatorio seguirá en algunos casos

Tras el anuncio del Ministerio de Salud de implementar nuevamente el uso obligatorio del tapabocas por el incremento de casos de Covid 19 en Colombia, el ente aclaró que su uso se usará solamente en algunos espacios.



El Ministerio de Salud aseguró que se usará en tres escenarios: el transporte público, en servicios médicos y en los hogares geriátricos.



Esto fue confirmado por el propio ente quien indicó que no será necesaria la obligatoriedad del tapabocas a nivel nacional a excepción de los lugares anteriormente mencionados que son donde es más fácil contraer el virus.

Este reversazo de no volver obligatorio como tal el uso del tapabocas se tomó desde el Ministerio en un consejo técnico con asesores del ministerio.



Por su parte, la ministra Carolina Corcho, en diálogo con Caracol Radio, aclaró las medidas que se anunciaron y aclaró la medida del tapabocas la cual generó bastante confusión.



“En este momento en Colombia tenemos una concurrencia de diversas infecciones respiratorias y virus, no solamente el COVID, sino también la influenza, virus que afectan a niños, a niñas y también a mayores de 60 años que son las poblaciones de mayor riesgo”, comentó de inicio.



“En ese sentido, hemos estado viendo en los servicios de hospitalización de urgencias que están llegando a unidad de cuidados intensivos personas mayores de 60 años que no tienen esquemas completos de vacunación o no se han puesto los refuerzos”, concluyó.