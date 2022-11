Miley Cyrus detiene concierto en México por sufrir ataque de ansiedad

En el mundo de la música, muchos artistas han pasado por distintos problemas de salud o mentales debido a problemas como la depresión o el no soportar la fama entre otras cuestiones.



Esto al parecer, le pasó factura a Miley Cyrus que en su último concierto el cual fue en Ciudad de México sufrió un ataque de ansiedad en el escenario por lo que tuvo que detener su actuación.



La cantante, tras detener el acto musical, no se fue directo al camerino, sino que se sinceró con sus fanáticos sobre lo que le estaba pasando.

“¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? Me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora los veo a todos y sé que no estoy sola”, comentó de inicio.



“Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarlos ahora son para mí... Realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse”, agregó antes de interpretar el tema ‘The Climb’.



De igual forma, reveló que hay canciones que le ayudan a sobrellevar esos momentos delicados: “Escribí ‘Mother’s daughter’ y ahora canto ‘Don’t fuck with my freedom’ a mí misma porque siento que soy la única persona que me impide seguir. Nadie más tiene el poder y control de expresar nuestras creencias. Me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico”.



Tras esto, la cantante siguió con normalidad su presentación mientras sus seguidores la alababan y coreaban sus canciones.