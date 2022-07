Miles de venezolanos, sin internet por caída del servicio estatal

El servicio estatal de internet en Venezuela, brindado por la compañía Cantv, registró una "fuerte caída" en todo el país, lo que dejó a miles de personas sin conectividad, informó este miércoles la ONG local Ve Sin Filtro.

De acuerdo con datos de la organización, la caída se presentó a las 2.50 hora local (6.50 GMT) y ocasionó que el servicio de la empresa estatal cayera a 46 %, una información que no ha sido confirmada por Cantv.



"Falla de Cantv generó fuerte caída de la conectividad en todo el país. El primer evento se presentó a las 2.50 hora local (6.50 GMT) y desde entonces se han repetido los cortes", detalló Ve Sin Filtro en su cuenta de Twitter.



El director de este programa, Andrés Azpurua, aseguró a Efe que se trata de una falla que afectó "a casi todo el país", al considerar que Cantv es, "por mucho, el principal proveedor de internet fijo en Venezuela".



Explicó que la falla "se vio solamente en Cantv y no en el resto de las operadoras" privadas, pero que afectó la conexión en todos los estados del país, e incluso hubo regiones que se quedaron desconectadas al tratarse de zonas que dependen, casi exclusivamente, del servicio estatal.



Indicó que la falla afectó a Caracas y a los estados Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Trujillo, Guárico. Sucre, Portuguesa y Nueva Esparta. "Durante julio hemos reportado 7 incidentes de conectividad que afectaron al territorio nacional, desde apagones hasta caídas de conexión", detalló la ONG horas antes del incidente registrado este miércoles. Hasta el momento, la empresa de telecomunicaciones del Estado no ha reportado falla alguna, no obstante Ve Sin Filtro aseguró que las fluctuaciones en el servicio se mantienen.