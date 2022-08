Mike Tyson: ¿cómo malgastar una fortuna de 500 millones de dólares?

El legendario boxeador Mike Tyson, ex campeón mundial de pesados, siempre fue conocido también por sus excesos y reveló qué hizo con su fortuna.

La legendaria figura fue rey absoluto mientras que compitió, 56 combates de los cuales, 50 victorias de las cuales 44 fueron por nocout y 4 por decisión arbitral.



Mike Tyson es uno de los deportistas referentes en el mundo. A lo largo de su trayectoria como atleta el ex boxeador amasó una gran fortuna que no supo aprovechar: "Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó", reveló en diálogo con el podcast The Pivot.



Tras salir de prisión se compró una casa en Las Vegas. También adquirió otra casa en Connecticut de más de cincuenta mil metros cuadrados. Tras separarse de Mónica Turner en 2003 perdió su casa de Connecticut, 6,5 millones de dólares y un gravamen de su casa en Las Vegas.



Después de su bancarrota y perder la mayoría de sus posesiones compró una casa en Phoenix gracias a una empresa japonesa que le pagó 800.000 dólares por utilizar su imagen en una máquina de Pachinko.