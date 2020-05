Todo fue culpa de la droga: Tyson y el episodio de la oreja mordida

Uno de los episodios más escandalosos del boxeo mundial se vivió el 28 de junio de 1997, en el MGM de Las Vegas, cuando Mike Tyson y Evander Holyfield se medían en la categoría de pesos pesados, por una bolsa de 35 millones de dólares para el campeón.

Tyson perdía los dos primeros asaltos y para el tercero salió decidido, sin el protector bucal. Entonces, justo antes del campanazo, sintió la sangre correr por su ceja y así, sin más, mordió a su oponente en la oreja cuando ambos quedaron unidos en un forcejeo y escupió el pedazo que le arrancó sobre el ring.



El juez paró el combate, Tyson fue descalificado y multado con 3 millones de dólares y su carrera comenzó a escribir el final.



Hoy, 13 años después, el boxeador confiesa por qué lo hizo, en entrevista con el diario The Guardian: "Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, dijo.



Tyson venía de perder por KO en noviembre de 1996 y estaba obsesionado por ser considerado el rey de los pesos pesados, trono que ocupó en 1986. Pero ese episodio lo marcó para mal y fue minando su imagen y su exitosa carrera.



Aun así, el mundo podría ver una revancha, ya con los oponentes sobre los 50 años y con una bolsa de premios que estaría cerca de la locura. Holyfield ya dijo que sí: "¡Lo haría! Sí, quiero pelear con Mike Tyson. Estoy dispuesto y me veo capaz de hacerlo bien a mis 57 años. Puedo afrontarlo, pero Mike también tendría que aceptar. No se trata de quién gana a quién, mostraremos a la gente que somos dos de los grandes luchadores de nuestra era y que nos hemos unido como hombres para hacer algo por los demás", le dijo al diario The Sun.