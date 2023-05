Mike Tyson fue duro con Canelo Álvarez: ‘Su mejor momento ya pasó’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a la acción el próximo 6 de mayo cuando enfrente a John Ryder en lo que será su vuelta a los cuadriláteros después de seis meses.



El mexicano peleó por última vez en su carrera en septiembre del año pasado ante Gennady Golovkin la cual terminó en victoria y ahora se medirá al británico que viene de vencer a Zach Parker en su última pelea.



Ante esta pelea futura, Mike Tyson opinó sobre el combate y enfatizó sobre todo en Canelo con quien fue duro y aseguró que si David Benavidez fuera su próximo rival no lo vencería.

“A Canelo lo quiero y respeto, pero no vencería a Benavídez porque ya ha dejado atrás el mejor momento de su carrera”, dijo Tyson en diálogo con Boxing Arabia.



De igual manera, Tyson no es el único que piensa que Canelo está evitando a Benavidez sino también Floyd Mayweather que asegura que le gustaría ver una batalla entre el mexicano y el estadounidense.



“Si fuera por mí, queremos ver a Benavídez. Canelo Álvarez es un gran boxeador, pero en mi opinión personal, está evitando a Benavídez. Esta es mi opinión personal. Puedo decir lo mismo en 168 libras y no tener que pensar en locuras como subir al peso crucero”, comentó Mayweather para Fox Sports.



Cabe señalar que Canelo pese a su triunfo ante Golovkin no viene de su mejor momento en su carrera ya que le costó vencer al kazajo y además anteriormente venía de sufrir su segunda derrota en su carrera ante Dmitry Bivol.