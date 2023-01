Mike Tyson y una nueva polémica: fue demandado por presunta violación

Parece que otra polémica estaría rodeando al exluchador Mike Tyson. Y es que en las últimas horas, una mujer lo ha acusado de haberla violado a comienzos de la década de los 90.



La presunta víctima presentó la demanda a un juzgado en Nueva York y está pidiendo una indemnización de 5 millones de dólares.



La mujer, cuya identidad es anónima, menciona que ‘Iron Mike’ le quitó los pantalones y la violó en el interior de una limusina después de haberse conocido en un club nocturno llamado ‘Septembers’.

“Tyson inmediatamente empezó a tocarme e intento besarme. Le dije que no varias veces y le pedí que parase, pero siguió atacándome. Después me quitó los pantalones y me violó violentamente", comentó.



La demanda se hace en base a la ‘Ley de Supervivientes Adultos’ que indica que las víctimas de agresión sexual que tenían 18 o más cuando ocurrió dicho ataque, pueden demandar sin importar los plazos.



Por el momento el tribunal programó una audiencia para el próximo mes con Tyson o su representación legal, en donde se solicitaría la identidad de la mujer.



Cabe señalar que Tyson ya había sido condenado por un jurado de Indiana en 1992 por violar a la modelo Desiree Washington en una habitación de hotel.