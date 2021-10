¿De vacaciones? Mike Tyson se pasea por Colombia

Las redes sociales estallaron con una publicación de la estrella mundial del boxeo Mike Tyson, la razón, una fotografía que publicó el ex campeón mundial de pesos pesados.

Cada publicación en su Instagram causa controversia, este martes publicó una foto con un espectacular paisaje, como localización Colombia aparece en la descripción de su post. Razón por la cual los fanáticos enviaron un saludo de bienvenida al país.



Su fotografía deja ver un hermoso paisaje, medios de comunicación aseguran que podría ser el eje cafetero. Además de poner como ubicación a nuestro país, la descripción dice: “Black leprechauns do exist” o “Los duendes negros existen”.



Más allá de su ‘pinta’, camiseta blanca y un pantalón azul, no se conocen más detalles de su visita al país cafetero. Este fin de semana el deportista había sido blanco de las redes por un homenaje en Las Vegas, Estados Unidos con una estatua que lo representa. En sus redes se mostró feliz y agradecido. Sin embargo las burlas no se hicieron esperar pues los internautas aseguraron que no se parece en nada al polémico deportista de las narices chatas.