Miguel Ángel López, inocente: se retira investigación por dopaje

Miguel Ángel López era investigado por haberse supuestamente hacer parte de una red dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas.



Ahora, tras varios meses de proceso, se dio a conocer que "el Juzgado de Instrucción dictó un sobreseguimiento provisional para el exmasajista del Astana Qazaqstan Team y otros dos investigados por el tema Ilex", según afirmó la Agencia EFE, este viernes 9 de febrero.

De acuerdo a esto, el Juzgado de Cáceres España ha retirado su imputación, por lo que el colombiano ya no se encuentra vinculado con el proceso. Ahora, según afirmó Óscar Restrepo en ESPN, “el escarabajo seguirá adelante con su proceso, que es demandar al Astana, para que le devuelvan sus derechos”.



Ahora, el ciclista se encuentra a la espera de las decisiones por parte del Comité de Ética de la Unión Ciclistica Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, quienes tomarán las nuevas decisiones respecto al futuro del ciclista que corría para el Team Medellín, cuando fue vinculado con este caso.



Aunque ya no está siendo investigado, el médico Marcos Maynar y Vicente Belda Vicedo, así como otras personas, están a la espera de un dictamen oficial como resultado de la investigación que busca determinar si hubo o no esta supuesta red de dopaje.