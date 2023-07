Urgente: UCI tomó decisión radical con Miguel Ángel López

En un giro de guion inesperado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido provisionalmente al corredor boyacense Miguel Ángel López por presuntamente violar las normas antidopaje.



“Sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (CELAD) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar, la UCI ha notificado hoy a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”, comentó la UCI en un comunicado.



De igual manera, el ente rector del ciclismo profesional mencionó que el corredor fue notificado por una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia 2022.



Ante esto, la UCI decidió suspender al corredor hasta nueva orden por lo cual deberá abandonar la Vuelta a Panamá que corría el colombiano en esta semana y posiblemente no esté presente en las próximas competencias a corto plazo.



Por su parte la UCI comentó que la investigación será delegada a la ITA: “La ITA lleva a cabo de forma independiente las investigaciones sobre las posibles infracciones de las normas antidopaje y, una vez completadas, su resultado se remite a la UCI para fines de gestión de resultados”.



Vale resaltar que en el Giro de Italia del año pasado, ‘Supermán’ abandonó la competencia por una dura caída en la cuarta etapa.



Además, en el último año, el nacido en Pesca fue relacionado en el caso del Doctor Marcos Maynar en donde supuestamente ayudó al médico en una presunta red de dopaje y en donde estuvieron involucrados varios ciclistas. No obstante, en este año se probó que no tuvo participación en tal red.