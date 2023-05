Feminicidio en centro comercial: nuevo giro en investigación del caso

Hace unas semanas, en el centro comercial Unicentro se presentó un feminicidio en donde un hombre llamado Christián Rincón asesinó a su pareja sentimental, Érika Aponte y después se disparó a la cabeza intentando suicidarse.



El hombre quedaría vivo, pero unas horas después fallecería en la clínica Santa Fe de Bogotá.



Pues bien, tras el hecho, las autoridades empezaron la investigación y ha surgido una nueva información que podría salpicar a varios entes oficiales entre ellos la Alcaldía de Bogotá.

Y es que la mujer habría llamado a las líneas telefónicas de atención a la mujer para alertar sobre la grave situación que estaba viviendo.



No obstante, habría evidencia de la presunta negligencia en la atención que le brindaron a la mujer por lo que la Procuraduría abrió una nueva investigación a varios funcionarios de la Alcaldía quienes habrían incurrido en una falta grave ya que no brindaron las garantías suficientes de protección, una cuestión que podría haber evitado el desenlace fatal de la mujer.



Para la Procuraduría, no era la primera vez que Érika era víctima de amenazas por parte de Rincón, como quedó constancia en la Línea de la Vida y la Cada de Justicia de la localidad de Usme.



Por el momento, se ordenó una práctica de pruebas para establecer como los funcionarios llevaron el caso y de ahí decidirán las sanciones a los funcionarios pertinentes.