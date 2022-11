Mick Schumacher saldría de Haas para darle paso a Nico Hulkenberg

Mick Schumacher parece que no va más en el equipo Haas de Fórmula 1. La escudería estadounidense ha decidido no renovarle y en reemplazo del hijo de Michael Schumacher traerían al alemán Nico Hulkenberg.



Esto fue informado por el diario ‘Bild’ quien aseguró que el joven piloto no cumplió con las expectativas que tenían en el equipo por lo que abandonaría la escuadra dos años después de haber recalado en ella.



De igual forma, mencionan que los recurrentes accidentes de Schumacher le han costado mucho dinero a un equipo Haas que no está en su mejor momento económicamente hablando.



Por su parte, Hulkenberg volverá a un monoplaza de Fórmula 1 a tiempo completo, cuestión que no hace desde el 2019 y firmará su contrato este mismo martes para ser anunciado entre miércoles y jueves.



Con esto mencionado, Haas prescinde de la juventud de Schumacher para apostar por la experiencia de pilotos como Hulkenberg y Kevin Magnussen y del mismo modo evitar tanto gasto en sus finanzas.



Cabe señalar que en su carrera en la Fórmula 1, Mick Schumacher pasó por muchos altibajos y su mejor resultado fue un sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Austria de este 2022.