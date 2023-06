Michael Jordan: los mayores secretos de su último título en la NBA

La época de dominación de los Chicago Bulls de Michael Jordan es una de las que muchos de los aficionados de la NBA va a olvidar. Y es que el cuadro de Chicago prácticamente fue invencible cuando Jordan estaba en el equipo y eso lo demuestran sus seis títulos en las seis finales que disputó.



Sin embargo, pese a que todos los campeonatos tienen su propia historia el que más se recuerda es el título de 1998 recordado por ser el ‘Last Dance’ de Jordan con los Chicago Bulls y que este 14 de junio cumple 25 años de haberse disputado.



En ese año, Jordan, Scottie Pippen, Steve Kerr, Dennis Rodman entre otras caras conocidas sabían que era el último año en los Bulls debido a su mala relación con la dirigencia liderada por Jerry Krause.

El cuadro del estado de Illinois se enfrentó en esa final a los Utah Jazz liderados por Karl Malone y John Stockton, una dupla que le quería dar el primer título a la ciudad, pero se vieron de frente a un Jordan, que sin duda estaba en la etapa final de su carrera, pero que tenía las mismas ganas y la misma competitividad que cuando debutó con los Bulls en 1984.



¿Qué pasó antes de las Finales de 1998?



Pese al pésimo arranque en esa temporada, Jordan hizo una remontada excelsa en la campaña regular y convirtió el United Center en una fortaleza por lo que hicieron una marca de 62 victorias y 20 derrotas en esa campaña lo cual les dio el liderato de la conferencia Este.



Jordan estaba extenuado ese año ya que Pippen estuvo fuera de lesión casi 35 partidos ya que se operó a propósito en medio de la temporada por la mala relación con la gerencia y pidió ser traspasado mientras que Rodman seguía con su actitud de ‘bad boy’ es decir de fiesta casi todos los días, con mujeres, trago y demás.



De igual manera, el enojo de Pippen con Krause, que ejerció como el villano en esa temporada, sumado a la motivación tal vez obsesiva de MJ por ganar, hizo que el entrenador Phil Jackson tuviera que dominar el espíritu de un plante cansado.



Antes de llegar a la postemporada, Jordan dejó claro que pese a que iba de salida seguía con mucha gasolina para seguir y eso lo dejó claro cuando se quedó con el premio MVP en el All Star Game ganándole a un joven Kobe Bryant.



Además, fue elegido MVP de la temporada regular y fue el máximo anotador de la NBA en esa campaña mostrando su dominio en la liga.



Al llegar la postemporada, los Bulls llegaron con un Pippen recuperado, Rodman enfocado en el baloncesto y un Toni Kukoc y Steve Kerr motivados por el tricampeonato.



En los Playoffs, Chicago no sufrió ante los Nets ni ante Charlotte, pero si sufrió con los Indiana Pacers de Reggie Miller que llevaron a Jordan a jugar un juego 7 de la NBA por primera vez en su carrera, pero ‘Air’ se impuso y clasificó a las Finales.



Una definición complicada ante Utah Jazz



En la definición del título, los Jazz se quedarían con el primer juego, pero los Bulls reaccionaron en los siguientes juegos. Sin embargo, Utah dio un golpe duro a Chicago en casa mandando todo a la definición en el sexto partido.



“No sé ustedes, pero yo me voy a llevar sólo un traje”, les dijo Jordan a sus compañeros diciendo que no iba a jugar un juego 7 en esta final.



Y así fue, Jordan tomó el balón cuando quedaban poco más de 40 segundos y empató el juego. Luego, Rodman recuperó la pelota, se la dio a Jordan y tras el resbalo de Bryon Russell, el ‘23’ tuvo un disparo claro que quedó en la icónica imagen del jugador con la mano derecha marcando el tiro ganador.



El fin de una dinastía



Posteriormente, los Bulls de Jordan celebraron su última función en una fiesta que comenzó en el hotel y luego se fue para el Grant Park de Chicago. Sin embargo, allí terminó las cosas para una de las mejores dinastías de la historia de la NBA.



Tras el ‘Last Dance’, la franquicia de Chicago no fue la misma. Todos los jugadores importantes se fueron y a la siguiente temporada Chicago tendría una dolorosa temporada de 13 victorias y 37 derrotas.



De igual manera, la celebración del banderín en el United Center no fue presenciado por las cámaras y los ganadores del campeonato del 98 no obtuvieron su anillo hasta meses después. El primero que lo obtendría sería Jordan en el anuncio de su segundo retiro en 1999.