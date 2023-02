Mi Casa Ya: ¿Qué cambios anunció el Gobierno Nacional al programa?

La iniciativa Mi Casa Ya es un subsidio que está destinado para aquellos colombianos que quieren obtener su primera vivienda ya sea de interés prioritario o de interés social.



Los subsidios se otorgan dependiendo del valor de los ingresos mensuales del hogar que lo esté solicitando que esté entre los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes o 30.



Según el Ministerio de Vivienda, para acceder al programa, la persona deberá buscar en el mercado inmobiliario la vivienda de interés social o prioritario de su preferencia y en el proyecto que quiera.

Una vez se tome esa decisión se puede acercar a una entidad financiera o a una caja de compensación familiar donde podrá tramitar el crédito hipotecario que necesite.



No obstante, en las últimas horas, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, anunció varios ajustes que se harán a este programa que existe desde el año 2015.



Según la ministra “los avances permitirán que las ayudas lleguen a todos los municipios, beneficiando a quienes más lo necesitan y procurando una asignación más eficiente”.



Nuevos requisitos para Mi Casa Ya



*Tener una calificación en el Sisbén IV igual o superior a D11 en hogares urbanos y D20 en hogares rurales



*No haber sido beneficiado de subsidios o coberturas anteriormente



*No ser propietario de una vivienda



Cabe señalar que los usuarios que deseen adquirir el subsidio deben tener la encuesta Sisbén, es decir aquellos que vivan en la categoría A o B, lo que significa un puntaje mayor. Además, las personas que compren su vivienda en municipios de categoría 3,4,5 y 6 obtendrán un puntaje mayor que servirá para poder tener una mayor oportunidad para acceder al auxilio.