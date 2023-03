Met Gala 2023: ¿Qué personalidades no serían invitadas a la gala?

El próximo 1 de mayo se celebrará la Met Gala 2023, el evento más importante de la moda y que para este año estará centrada en Karl Lagerfeld, quien fue diseñador de varias marcas de lujo y que falleció en 2020.



La exhibición que tendrá el nombre ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ la exhibición tendrá 150 de los mejores atuendos del diseñador a lo larga de su carrera y donde destacan vestidos de Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel y su propia marca.



De igual manera, varias celebridades desfilan por la alfombra de la Met Gala para lucir los mejores looks de diferentes diseñadores. Algunos de esos famosos que van son las Kardashians entre otras personalidades.

No obstante, para este año según varias fuentes que le dijeron al medio Page Six, la jefa de Vogue, Anna Wintour, está tomando medidas enérgicas en cuanto a la lista de invitados en la fiesta anual de la moda.



Ante esto, la directora de la prestigiosa revista tendría decidido que ninguna de las Kardashians asista al evento.



Sin embargo, tras la información una fuente cercana a esa familia dijo al medio que no es cierto que no esté invitada a la gala.



Cabe señalar que desde 2013, Kim Kardashian ha asistido a la Met Gala y ha vestido atuendos de Givenchy, Lanvin, Roberto Cavalli, Balmain, Vivienne Westwood, Versace y Balenciaga y hasta un vestido antiguo de Marlyn Monroe.



Por su parte, Kylie Jenner y Kendall Jenner también han asistido en diferentes ediciones mientras que Khloé y Kourtney Kardashian asistieron por primera vez a la gala el año pasado.