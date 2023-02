Messi y Nadal mostraron su mutua admiración en redes sociales

Hace un par de días se conocieron los nominados a los Premios Laureaus que celebran lo mejor del deporte durante el año pasado y en donde hay grandes personalidades y equipos nominados al galardón.



Unos de ellos son Lionel Messi y Rafael Nadal que tuvieron un gran año en 2022 y que les valió para ser tenidos en cuenta entre los nominados al deportista del año de esta organización.



Ante esto, Nadal se deshizo en elogios a Messi y en Instagram, tras saber la nominación comentó: "Vamos Leo Messi, te lo mereces tú".

No obstante, Messi no se quedó atrás y también le mandó un cumplido a Nadal: Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me, me deja sin palabras. Muchas gracias Rafael Nadal, vos también te lo merecés por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí eh?. Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad".



Recordemos que Messi en 2022 ganó el Mundial de Catar 2022 con Argentina mientras que Nadal el año pasado se impuso en el Australian Open y en el Roland Garros.



Cabe señalar que junto a ambos deportistas, al galardón de deportista del año están nombres como Kylian Mbappé, Armand Duplantis, Max Verstappen y Stephen Curry.