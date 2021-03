Explosivas declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry

Las redes sociales están conmocionadas, y todo quiene que ver con la candente entrevista que concedieron los duques de Sussex, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle. La afamada presentadora Oprah Winfrey fue la encargada de preguntar y cuestionar sobre la vida privada de la pareja de esposos que hace más de un año después se desvincularon de la familia real británica.

Una de las revelaciones tiene que ver con que durante algún tiempo Meghan tuvo pensamientos suicidas constantes, pero la realeza no quiso ayudarla, pues arias veces pidió ayuda a la institución, pero esta se negó a internarla en un centro para recuperarse por la imagen que podía proyectar.

. Otra de las revelaciones tiene que ver con la preocupación que hubo en el palacio a causa del color de piel de su primer hijo, Archie, cbe aclarar que la madre de Markle, tiene descendencia de color.



Durante la entrevista con la celebre presentaro se reveló que existieron roces y fricciones con Kate Middleton, duquesa y esposa del príncipe Guillermo, segundo en la la línea al trono. La pareja de esposo aseguró que se casaron en secreto tres días antes de la boda oficial y que como si fuera poco el segundo hijo que esperan es una niña.



Tras la desvinculación de la familia real británica hace más de un año, los esposos confesaron a Oprah que durante el embarazo de su primogénito el palacio de Buckingham les informó que el bebé no tendría título de príncipe o princesa (aún no sabían el sexo), y que tampoco contaría con seguridad, a pesar de que la pareja era acosada por la prensa.







