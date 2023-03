Medvedev avanza a paso fuerte en Indian Wells: alcanzó las semifinales

Daniil Medvedev continúa con su buen nivel en el Masters 1000 de Indian Wells y es por ello que se metió a las semifinales del torneo tras derrotar a Alejandro Davidovich en dos sets.



El ruso consiguió el triunfo por 6-3 y 7-5 en una hora y 45 minutos y se verá las caras en la siguiente instancia con el estadounidense Frances Tiafoe que eliminó a Cameron Norrie.



Davidovich llegaba al torneo estadounidense como número 28 del mundo y solo había cedido un solo set en esta edición de Indian Wells lo que demuestra que era un rival muy complicado para Medvedev.

No obstante, el español no pudo detener a un ruso que viene bastante enrachado en estas últimas semanas tras un inicio de 2023 en donde mostró bastante dudas.



Medvedev, pese a que se ha quejado de la lentitud de la cancha, fue arrollador en el primer set y fue mucho más acertado que Davidovich.



Para la segunda manga, el español intentó igualar el nivel y por ello arriesgó mucho en algunas derechas y subidas a la red. Esto desesperó en su momento al ruso, pero al final pudo resolver el juego quebrando el saque en el 4-4 del segundo set y además salvó hasta seis breaks por parte de Davidovich.



Cabe señalar que este jueves se jugarán las otras llaves de cuartos de final que serán los duelos entre Taylor Fritz vs. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz contra Felix Auger-Aliassime.