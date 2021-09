¡Batacazo en el US Open! Impecable Medvedev vence a favorito Djokovic

Una gran sorpresa dio Danlil Medvedev en la final del US Open, al logran su primera victoria en gran slam nada menos que contra el número uno del mundo, Novak Djokovic.

El rusos e impuso con parciales 6-4, 6-4, 6-4 en un partido en el que arrancó impecable con su servicio, capitalizó el cansancio que arrastraba su rival con pelotas cruzadas y a las esquinas y se hizo insuperable en los momentos definitivos. Fue un partido sin fisuras.



Entre tanto, el gran favorito se quedó a las puertas de hacer el gran slam calendario en New York (ganar los cuatro grandes torneos del año), una hazaña que no logra nadie desde Rod Laver en 1969.



A pesar del apoyo incondicional del público, Djokovic acusó el cansancio de sus últimos partidos y su calendario con Olímpicos incluido cargado de partidos, y no pudo reaccionar, aunque el ruso mostró alguna señal de nerviosismo sobre el final del juego.



Con lágrimas agradeció el número uno mundial el sonoro aplauso que le brindaron los aficionados, ilusionados con verlo intentar de nuevo el poker de victorias en la próxima temporada.