Maynar y la revelación que acerca a la inocencia a ‘Supermán’ López

Parece que Miguel Ángel López comienza a ver la luz al final del túnel con respecto a la investigación que se adelanta en su contra sobre su supuesto nexo con una presunta red de dopaje y que le costó su puesto en el Astana.



Y es que durante este miércoles el doctor Marcos Maynar, investigado en la presunta trama de distribución de medicamentos prohibidos ha defendido la inocencia del colombiano y aseguró que solo le dio apoyo nutricional y nada más al nacido en Pesca, Boyacá.

Maynar hizo esta declaración durante su segunda indagación en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres y allí mencionó que recomendó a Miguel Ángel el uso de Actovegin más conocido como la ‘EPO de los pobres’, una sustancia que no es dopante y que ayuda a que el músculo cardiaco sufra menos durante el esfuerzo.



De igual manera, el médico aseguró que intentará demostrar que ‘Supermán’ no tiene nada que ver con la red y que solo es un "pobre chico, una víctima de la situación".



Por otro lado, arremetió contra las autoridades del caso y aseguró que hay una persecución contra el colombiano.



“Por otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval (en alusión al colombiano) sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas.... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros".



Por su parte, Maynar, pese a que no tiene relación, recordó el caso de Nairo Quintana y también lo defendió.



“Es un corredor que ha ganado muchas cosas y ahora se ve fuera por una de las muchas normas de esas asociaciones que viven de los deportistas y lo única que hacen es hacerles daño a ellos".



Cabe señalar que dentro de esta investigación que se adelanta desde hace meses están siendo investigadas hasta seis personas en donde también destacan los nombres de Vicente Belda Vicedo y Vicenta Belda García, su hijo.