Icardi habría sido infiel a Wanda Nara en su último viaje a Argentina

La relación de Mauro Icardi y Wanda Nara ha sido una de las más turbulentas del mundo del fútbol en los últimos meses. Y es que los argentinos han tenido idas y vueltas en su matrimonio.



De acuerdo a la información de varios medios, tanto Icardi como Wanda le han sido infiel a su pareja lo cual fragmentó definitivamente la relación. No obstante, después de meses de conversación habrían vuelto de todo.



Sin embargo, en las últimas horas han surgido informaciones de que Icardi habría sido infiel con una modelo llamada Candela Lecce en la última visita del atacante a Wanda Nara en Argentina donde el delantero acudió a una grabación de Masterchef, presentadora del programa.

El relato de la mujer se dio a conocer en la cuenta de Instagram, Gossipeame, en donde la modelo aseguró que conoció a Icardi en octubre de 2022 y que empezó a hablar bastante con el argentino.



“No sabía si salir a hablar o no, la verdad que hoy tengo un día complicado por temas de salud y también familiares. Me cuesta todo eso, tengo mucho que perder, mi trabajo que ya está, para mí es difícil. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente, me enamoré. Yo a esa persona la conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar”, señaló Lecce.



Por su parte, la mujer mencionó que bloqueó a Icardi por supuestamente estar hablando con varias mujeres: “Después de que sale esta chica a contar que él le había hablado tuve un momento de calentura de decir ‘le está escribiendo a todas’. Después me arrepiento y pasa todo eso de te bloqueo, te desbloqueo, aparezco, desaparezco, yo me sentí muy triste la verdad porque estás teniendo charlas con alguien y de repente pasan todas estas cosas”.



Tras esto, Icardi le contacta para salir a una cita en Puerto Madero en Buenos Aires: “El 23 él me llama por teléfono y me dice ‘Cande, desbloquéame’; lo desbloqueo y me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le dije ‘bueno, está bien’, para mí ya era tema terminado. El 25 recibo un llamado y él me dice ‘estoy yendo a buscarte’ y yo pensé que era una joda”.



Después, de eso, Icardi le pidió que no sacara el teléfono en la cita porque no quería pruebas de su salida con ella.



Al final, habrían ido juntos a un apartamento: “Hubo unas disculpas tanto de mi parte como de la suya y me dijo ‘Tengo que hacer unas cositas y vuelvo’, y yo me quedé como una boluda en el departamento. Después él volvió y al rato, tipo 3, por ahí se fue. Al otro día él tenía el vuelo y yo me quedé recorriendo, me había recomendado un lugar para que vaya a almorzar comida mexicana”.



Por el momento, ni Wanda Nara ni el propio Icardi han desmentido si en verdad el atacante tuvo el encuentro con la modelo.