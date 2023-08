Masterchef: Carolina Acevedo causó polémica por frase a Martha Bolaños

‘Masterchef Celebrity’ sigue su curso y en la competencia ya quedan los participantes que más habilidad han demostrado en la cocina.



De hecho en las últimas horas se dio una nueva eliminación que en este caso fue el actor Biassini Segura 'Biasso' que por un error en una preparación se tuvo que despedir de la competencia.



Pues bien, también en un reciente episodio, se presentó un problemas entre las actrices Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños que provocó polémica más allá de la cocina.

Ambas participantes discutieron por una frase dicha por Acevedo, que siempre se ha destacado por sus críticas y personalidad, cuestión que la han alejado de parte de la audiencia.



La actriz arremetió contra Bolaños al momento de tener que preparar una receta para niños la cual no hizo de gran manera. Allí, Acevedo se expresó así de su competencia: "Se nota, se nota cuando no tienes hijos", una afirmación que generó descontento entre los seguidores del programa.



“Que grosería Natalia y lo de Carolina Acevedo una falta de respeto con muchas mujeres que decidimos no tener hijos, que ser tan desagradable. Hasta los chefs decidieron no aguantarse tanta indisciplina, falta de trabajo y de talento de esta temporada”, “Un hijo no te hace más o menos mujer, mejor o peor persona. Algunas mamás como Carolina Acevedo piensan que las que no lo somos es por castigo divino, o por defectuosas, o por cualquier otra estúpida razón. Para muchas de nosotras fue una decisión propia y así somos muy felices”, fueron algunos de los comentarios.



Vale señalar que estas dos concursantes han tenido más de un roce en el programa y se han encargado de desatar varias controversias a lo largo del ‘reality’.