Master Chef 2023: Martha Isabel Bolaños fue criticada por televidentes

Con cada capítulo de Masterchef, la gente va conociendo la personalidad de cada uno de los participantes que están en la competencia y la manera como irán jugando sus cartas en el reality.



Siendo así, algunos famosos se van posicionados como los favoritos por la gente y otros como los que menos les gusta.



Ese es el caso de Martha Isabel Bolaños, quien durante esta semana no ha sido muy querida por los televidentes los cuales la señalan de prepotente.

Y es que en los recientes episodios, la actriz tuvo que trabajar con su colega, Juan Pablo Barragán. Lo cierto es que ambos no tuvieron química en el desafío del programa.



En el primer reto tuvieron que cocinar con café y Martha no confió en la salsa que hizo su compañero. Lo curioso es que fue lo mejor del plato. No obstante, no terminó todo ahí ya que a ambos les tocó a hacer una hamburguesa y la mujer siguió sin confiar en las capacidades de su compañero.



Juan Pablo le pidió a Martha que pusieran salsa a alguna hamburguesa y ella no quiso, algo que criticaron los jurados que les reprocharon que eso era lo que le hizo falta al plato.



En los dos temas, la actriz aceptó su error, pero eso no evitó las críticas a la actriz en redes sociales donde ya la tildaron de ‘la nueva Isabella Santiago’ quien en la anterior edición ‘se creía mejor que los demás’ según los televidentes.