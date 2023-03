Más problemas para Viva Air: será investigada por presunta estafa

Viva Air causó una de las mayores crisis en los aeropuertos del país luego de que la aerolínea de bajo costo cancelara sus operaciones lo cual afectó a muchos pasajeros que se tenían que movilizar a sus sitios de destino.



Ante esto, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró en diálogo con RCN Radio que el ente regulador está investigando a la empresa por el presunto de delito de estafa agravada en masa.



El fiscal también mencionó que Viva sabía de sus problemas económicos y aun así siguió vendiendo tiquetes aéreos sabiendo que las operaciones no iban a aguantar esta crisis.

Por el momento, Barbosa dijo que empezarán a analizar la posibilidad de investigar a la aerolínea, pero que lo último sería abrir un proceso penal. De igual manera, dijo que el asunto por ahora le corresponde al Gobierno y no a la Fiscalía.



No obstante, el ente en voz de Barbosa ha comenzado a recolectar las denuncias y pruebas de los usuarios para comenzar el proceso por estafa en masa: “Estamos determinando si estamos frente a delitos de estafa en masa, pero hay unos temas que son administrativos y tienen que resolverse. Entonces estamos determinando si estamos frente a ese tipo de delitos o no”, mencionó.



De igual manera, acusó a las plataformas que estaban vendiendo los tiquetes de Viva Air a pesar de su crisis: “¿Cómo es que estaban habilitadas todas esas plataformas para comprar todos esos tiquetes? ¿Quién autorizó, quién supervisa eso? ¿Acaso es normal que mañana usted y yo montemos una aerolínea y nos pongamos a vender tiquetes sin tener aviones, o sin tener posibilidad de autorización? Todo eso cuenta”.



Finalmente, Barbosa no descartó que también se investiguen a los funcionarios de las entidades que no actuaron de manera oportuna para evitar la afectación a los viajeros y propuso un diálogo nacional entre el Gobierno, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para encontrar una solución a la situación.