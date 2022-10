Marvel lanzó el tráiler de ‘Ant Man and The Wasp Quantumania’

El fenómeno Marvel no para. Y es que este lunes para sorpresa de todos los cinéfilos el estudio lanzó el primer vistazo a la tercera entrega del superhéroe Ant-Man quien no tenía película en solitario desde el 2018.



En la cinta, que se llamará ‘Quantumania’, el superhéroe interpretado por Paul Rudd y su compañera The Wasp viajarán por accidente al reino cuántico encontrándose con varios problemas dentro del largometraje incluyendo el villano que marcará el nuevo ciclo de películas de Marvel, Kang El Conquistador.



Este último interpretado por Jonathan Majors y que tuvo su presentación en la serie para Disney +, Loki, le pedirá un favor especial a Ant-Man que dará inicio a su aventura en la película.



El largometraje contará con el regreso de Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, y Michael Douglas como Hank Pym. De igual forma al elenco se agregan las presencias de Kathryn Newton que interpretará a Cassie Lang y a Bill Murray en un papel no revelado.



Cabe resaltar que ‘Ant-Man and The Wasp Quantumania’ llegará a los cines el próximo 17 de febrero de 2023 y será dirigida por Peyton Reed quien ya había dirigido las dos entregas anteriores del personaje.



Vea acá el tráiler de la película: