Marvel confirma el regreso del Spiderman de Tom Holland

Tras varios rumores sobre que no habría una película de Spiderman en mucho tiempo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige confirmó que habrá una cuarta parte del superhéroe arácnido en los próximos años.



El directivo aseguró que el filme hará parte de la Fase 5 o 6 del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, Feige aseguró que la cuarta entrega de Spiderman con Tom Holland con protagonista ya está en marcha.



“Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso, y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora”, dijo Feige en diálogo con Entertainment Weekly.

Spiderman ha sido una de las piezas claves de este universo en los últimos años ya que ha aparecido no solo en sus películas individuales sino también en filmes en donde se reúnen varios superhéroes como fue Capitán América: Civil War en 2016, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame en 2018 y 2019.



No obstante, la película que logró que se renueve a Tom Holland para una nueva trilogía fue Spiderman: No Way Home en donde se ve a un personaje más maduro y responsable luchando contra varios enemigos y siendo ayudado por sus versiones alternas protagonizadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire.



Cabe señalar que la cuarta película del superhéroe no tiene fecha de estreno aún y no hay trama confirmada.