Martina Navratilova dio la buena noticia: superó el cáncer

El pasado mes de enero, Martina Navratilova fue diagnosticada con la primera fase de un cáncer de garganta y de mama, una noticia que no fue nada alentadora para la extenista que ganó 59 títulos de Grand Slam.



Pues bien, en las últimas horas, la checa aseguró en entrevista para Piers Morgan que ‘hasta donde me han contado, estoy limpia de cáncer’.



La considerada mejor tenista de todos los tiempos había tenido un momento delicado de su vida y había empezado con el uso de radiación preventiva durante dos semanas.

De hecho, la enfermedad aplazó varios planes de la extenista ya que tenía planes de adoptar un bebé con su esposa, Julia Lemigova: “Entré en pánico durante tres días pensando que no vería la próxima Navidad. Me vino a la cabeza la lista de cosas que quería hacer. Y esto puede sonar muy superficial, pero yo estaba como ‘Ok, ¿qué coche realmente quiero conducir si vivo como un año?’”.



En 2010, Martina ya había sido diagnosticada en el 2010 de un cáncer de mama en fase inicial y en este mes de enero ha remitido junto a un cáncer de garganta: “Me di cuenta de que mi ganglio linfático izquierdo se estaba agrandando y pensé que era por una vacuna contra el herpes zóster que me habían puesto una semana antes. Pero un par de semanas después no bajaba, así que llamé al médico”.



De igual manera, aseguró que la radiación y la quimioterapia por la que pudo tuvo que pasar “fue sin duda lo más duro que he hecho nunca”.



“Cuando empiezas a sentirte mal no sabes si es por la quimio o por los protones. No sentí el protón hasta la tercera semana, pero entonces te duele la boca y se te cierra la garganta. Todo estaba hinchado y era muy incómodo, y el protón hace que la saliva se vuelva extraña. Realmente no saboreas las cosas como es debido. La quimioterapia hace lo mismo con la garganta, pero luego la deja seca. Así que te golpean por todos lados y no creo que los médicos hagan un buen trabajo diciéndote cómo te va a golpear”, complementó.



Con esto dicho, Navratilova pone fin a esta patología y ahora intentará seguir con sus planes de vida.