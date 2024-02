Mark Cavendish, previo al Tour Colombia 2024: 'No pude respirar'

En la antesala del Tour Colombia, uno de los favoritos a llevarse las etapas con final en el embalaje es Mark Cavendish, ciclista de origen británico que se ha destacado por su velocidad y habilidad en los últimos metros de las etapas. Su principal rival, el colombiano Fernando Gaviria, también especialista en esta modalidad.



El ciclista, que para este año, buscará convertirse en el más ganador de etapas en el Tour de Francia, inicia su temporada en Colombia, con el objetivo de aprovechar las montañas y la altura sobre el nivel del mar.

Según afirmó Cavendish, le costó respirar durante las primeras semanas de su estadía en el territorio nacional. “Es mi primera vez y no puedo creerlo, la verdad quisiera quedarme en Medellín. No pude respirar durante dos semanas y ahora quiero competir con los ciclistas en Colombia y entiendo cuando bajan al nivel del mar que es un juego para ellos".



Además, al ser cuestionado por los posibles duelos que ocurran con Fernando Gaviria en la primera etapa que está planificada para terminar en sprint, Mark afirmó que: “No sé lo de Fernando, veremos qué pasa. Tengo un buen equipo y Fernando también, lo vi en los nacionales y hay muchos corredores también buenos que pueden sorprendernos. Vamos a disputar”.



Además, destacó al país por su amabilidad y amor de las personas por el ciclismo. “Ha sido increíble la recepción, la carretera muy entretenida, el amor por el ciclismo es fácil de ver y no puedo esperar para empezar la carrera”.



El Tour Colombia 2024 iniciará este martes 6 de febrero y se extenderá por las carreteras de Boyacá y Cundinamarca hasta el domingo 11 del mismo mes, cuando los cientos de ciclistas lleguen a la capital del país para finalizar el recorrido.