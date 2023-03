Mariana Pajón y un gran reconocimiento: logró un Guinness Record

Mariana Pajón es una de las deportistas que más alegrías le ha dado al país en las citas más importantes del deporte mundial.



Con su BMX, la colombiana ha puesto en alto el nombre del país hasta el punto que se convirtió en triple medallista olímpica y también ha sido campeona en múltiples campeonatos importantes.



Sin embargo, eso no significa que se pueda ir un escalón más allá y eso es lo que acaba de lograr la bicicrosista que conoció que entró al libro de los Guinness World Records de 2023.

La colombiana se mostró feliz por recibir esta gran distinción quien no se esperaba que no lograra una de estas increíbles marcas mundiales.



De acuerdo a la página de los Guinness World Records, Mariana recibe la distinción ya que es oficialmente la mujer bicicrosista con más medallas olímpicas de BMX con un total de tres, un registro que será difícil de superar.



No obstante, la organización resaltó todos los títulos que ha obtenido en su carrera como las medallas olímpicas (dos de oro y una de plata), sus oros en los Panamericanos de 2011 y 2019 y sus 18 campeonatos del mundo de BMX (9 con medalla) entre otras preseas.