Mariana Pajón quiere título mundial: prográmese con la 'Reina del BMX'

Hace apenas tres semanas, Mariana Pajón pedaleaba en Tokio en la final del BMX femenino, en busca de una nueva medalla en Juegos Olímpicos. Este domingo lo hará en Papendal, Países Bajos, por el Campeonato Mundial. La 'Reina del BMX' que ha conquistado 18 títulos y se ha colgado tres medallas olímpicas (dos oros y una plata), quiere seguir reinando en el bicicross.

La antioqueña de 29 años saldrá en el primer heat de los octavos de final, competencia programada para las 3:00 a.m. (hora colombiana). Mariana buscará avanzar hasta la final que será a las 6:00 am.



Pero la colombiana, a quien a nivel mundial se conoce como la 'Reina del BMX' gracias a su nutrido palmarés, no competirá sola. Junto a ella estarán otras fichas claves para la tricolor como Andrea Escobar, María Camila Restrepo, Gabriela Bolle y Ana Sofia Cadavid. También estarán Mateo Carmona, Juan Camilo Ramírez, Diego Arboleda, Juan Esteban Naranjo, Miguel Calixto, Daniel Castro y Vicent Pelluard, en la rama masculina.



¿Dónde podrá ver la competencia? Podrá seguirse a través de la cuenta de UCI en YouTube: haga click aquí.