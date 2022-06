¡Susto para la medallista olímpica! Caída de Mariana Pajón en Holanda

Sorpresa causó la ausencia de Mariana Pajón durante las válidas 3 y 4, este fin de semana en Papendal, Holanda. La colombiana dio un parte de tranquilidad luego de conocerse una caída en los entrenamientos previos.

La colombiana publicó: "Un pequeño desliz que no quita mi sonrisa. Una caída en entrenamientos de las Copas Mundo de Holanda, me dejó fuera este finde, con positivismo para más exámenes y empezar una recuperación muy rápida para llegar a los retos que siguen".



En la misma publicación la colombiana alienta a un compañero, Juan Naranjo, quien habría sufrido también un accidente: "También la mejor energía para Naran @juannaranjo_m, fuerza y te volveremos a ver muy pronto en la pista".



FGinalmente la campeona olímpica agradeció a su esposo: "A @vincentpelluard Gracias, sé lo retador que es ver una caída así, estar junto a mi en el hospital, ayudarme con todo ( hasta con el mejor peinado como pueden ver en la foto) y correr al otro día, me hiciste feliz al verte montar de esa manera, pequeñas grandes victorias que solo pocos conocemos. Gracias a todo el equipo de apoyo de la selección Colombia por ser esos ángeles en momentos como estos. Volveré muy pronto".