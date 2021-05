La ansiedad le juega una mala pasada a Osorio en el Roland Garros

La tenista colombiana María Camila Osorio, de 19 años y 98 del mundo, cayó este lunes en primera ronda de Roland Garros ante la estadounidense Madison Brengle, 84 del ránking WTA. Osorio, que hacía su debut en el torneo, cedió en dos sets (7-5 y 6-4). La joven de Cúcuta, vencedora este año de su primer torneo WTA en el Abierto de Bogotá, había logrado acceder a la fase final de Roland Garros a través de la previa.

"No me voy con las mejores sensaciones, tal vez pude dar más, estaba un poco ansiosa porque era mi primer gran Slam y me dejé más llevar por eso que en competir", reconoció María Camila Osorio, de 19 años y la última superviviente de Colombia en el cuadro individual después de la derrota también en primera ronda de Daniel Elahi Galán. Osorio, que accedió a la fase final al sobrepasar tres rondas clasificadoras, cedió este lunes en dos mangas (7-5 y 6-4) ante la estadounidense Madison Brengle, 84 del ránking WTA.



La jugadora, 98 del mundo, señaló que "de todo se aprende" y recordó que tiene una "carrera muy larga" por delante. La tenista colombiana más joven en ganar un Torneo WTA -venció en abril el campeonato de Bogotá- indicó que, a pesar de la derrota, se va "tranquila", porque ha dado "lo mejor" de sí. "Me voy con un récord muy bonito, que es jugar un Grand Slam. Tengo que estar contenta", terció. Y agregó: "tengo que volver a echarme para arriba, porque se pierde más veces de las que se gana, tengo otro torneo la próxima semana".

Termina una GRAN aventura en París@CamiOsorioTenis se despide en primera ronda de #RolandGarros, tras ser superada por 🇺🇸 Madison Brengle 7-5, 6-4.



☺️ Seguro que esta será la primera de tantas veces en estas canchas...



>>> https://t.co/nWLZxQf1bV pic.twitter.com/b1zQozc58a — Fedecoltenis (@fedecoltenis) May 31, 2021

Osorio, 98 en el ránking, sigue la estela de sus compatriotas Fabiola Zuluaga, que fue casilla 16 del mundo en 2005; Catalina Castaño, 35 en el 2006, y Mariana Duque, que alcanzó el puesto 66 del mundo en 2015. A la eliminación de la tenista de la ciudad de Cúcuta (fronteriza con Venezuela) se une la de Galán, de 24 años, en el cuadro masculino.



El jugador de Bogotá perdió el domingo en primera ronda ante el argentino Guido Pella (6-3, 7-6 y 7-5), después de haber rebasado tres partidos clasificatorios para acceder al cuadro principal de Roland Garros por segunda vez. El año pasado fue rescatado de la fase previa tras haber caído en la última ronda y consiguió tocar la tercera ronda, en la que cedió ante el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo. En 2020, también formó parte del cuadro principal de otro Gran Slam, el de Australia.







EFE