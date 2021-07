Osorio, con las mejores sensaciones tras su eliminación en Wimbledon

La colombiana Maria Camila Osorio aseguró que su primera experiencia en Wimbledon "ha sido muy bonita", tras caer eliminada ante la bielorrusa Aryna Sabalenka en tercera ronda.



"Ha sido una experiencia muy bonita. Siento que el marcador no refleja cómo fue. Todos los días se aprende algo nuevo, pude ganar dos partidos y siento que voy a poco subiendo el nivel. Si hubiera estado un poco más fresca, habría sido un poco diferente·, dijo la colombiana, que nunca había ganado un partido en hierba y aquí ganó dos.



"Ha sido hermoso, nunca he tenido a tanta gente viéndome jugar. Había momentos en los que ganaba puntos y sentía que el público estaba conmigo. Ha sido muy bonito. Espero en el día de mañana jugar en muchos más estadios así. Ha sido la sensación más bonita que he tenido en mi carrera".



Osorio, que se mete con este resultado en el top 100 del mundo, explicó que ahora se irá a casa a recuperarse y para descansar. "Estoy muy motivada para lo que se viene", apostilló.



EFE