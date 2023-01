Margot Robbie desveló la forma como se sustituye las drogas en el cine

Durante la temporada de premios que celebra el cine americano actualmente, el director Damien Chazelle lanzó 'Babylon', un filme que cuenta la historia del Hollywood de los años 20.



La película cuenta con un gran elenco que es liderado por Margot Robbie, Brad Pitt y Tobey Maguire, entre otros. La película ha arrasado en Estados Unidos y también fue nominada a tres premios Óscar como el de mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor banda sonora original.



En la cinta es protagonista los excesos del alcohol y otras drogas ya que se ve en varias escenas como se consumen drogas como la cocaína, un tema que tocó Robbie en entrevista para ‘BuzzFeed Australia’.

La actriz reveló que lo que sustituye a la cocaína en la gran pantalla normalmente es vitamina B en polvo o sino también se usa azúcar glas o laxante para bebés en polvo.



Sin embargo, Robbie aseguró que no recuerda con mucha alegría las escenas en donde le tocó ingerir eso ya que no “es una sensación agradable”.



Por último, la australiana reveló que sufrió también por la adicción al tabaco de su personaje y es que ella pese a que nunca ha fumado en la vida real tuvo que ‘fumar cigarrillos falsos son parar’: “En el set, hay cigarrillos que no tienen nicotina. Son cigarrillos de hierbas, pero son terribles y saben fatal”.