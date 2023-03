Marchas por el día de la mujer en Colombia: puntos de concentración

Desde 1975, el 8 de marzo es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día internacional de la mujer. No obstante, antes de ello las mujeres ya luchaban en varios países por sus derechos.



De hecho, en 1848, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott en Estados Unidos lideraron la primera convención por los derechos de las mujeres en donde se pedía por tener participación social, religiosa, política y obtener más derechos civiles y para poder votar.



Este hecho marcó un precedente y desde entonces las mujeres han peleado por su lugar con los hombres en todos los ámbitos posibles.

Ante esto, cada 8 de marzo varios colectivos feministas salen a las calles para marchar y dar a conocer las problemáticas que se siguen viviendo con las mujeres. Algunos de ellos son los movimientos: 24 por Colombia, Causa Justa, Somos un Rostro Colectivo, Tamboras Insurrectas, Mesa por La Vida entre otros grupos que luchan a toda hora por los derechos de las mujeres.



Es por ello que acá le damos a conocer los puntos de concentración de estos grupos en todo el país.



Puntos de concentración



Bogotá



*Planetario de Bogotá - 9:00 a.m



Fiscalía General de la Nación - 3:00 p.m.



Medellín



Juzgados en La Alpujarra – 11:00 a.m.



Carpa de salud en la estación Estadio – 12:00 p.m.



Cali



Concejo del distrito – 10:00 a.m.



Parque Jovita, comuna 3 – 3:00 p.m.



Armenia



Peatonal de la Universidad del Quindío – 8:00 a.m.



Pereira



Plaza Victoria en la Carrera 11 – 3:00 p.m.



Cartagena



Oficina del Trabajo – 2:00 p.m.