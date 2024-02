Marchas en Bogotá EN VIVO: movilidad, horarios y puntos de bloqueo

La capital colombiana y varios sectores del país, se alistan para vivir una nueva jornada de movilizaciones convocada principalmente por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, entre otras entidades.



Estas manifestaciones se dan en medio de una crisis institucional entre el Gobierno Nacional, la Corte Suprema y la Fiscalía. Ante la situación, las autoridades han desplegado un operativo para preservar y garantizar la seguridad y derecho de los manifestantes, así como para evitar algún enfrentamiento o afectaciones a la capital.

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Seguridad, habrá cinco puntos de concentración, los cuales estarán desde las 8:00 a.m. con presencia de manifestantes, quienes se dirigirán, en su mayoría, a la Corte Suprema de Justicia.



1. Búnker de la Fiscalía: Fecode, la Coordinadora Nacional para el Cambio, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y la CUT tienen planeados plantones desde las 8 a.m.



2. Corte Suprema de Justicia: habrá plantones desde las 8 a.m, según las autoridades.



3. Universidad Nacional: el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales, Sintraunal, se reunirá desde este punto a las 9 a.m. con destino a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía.



4. Parque Nacional: la marcha partirá desde las 8 a.m. hasta la Corte Suprema de Justicia.



5. Carrera 13 con calle 13: desde este sector iniciará una movilización a las 8 a.m. con destino a la Corte Suprema de Justicia.





Así avanzan algunas de las manifestaciones en la capital colombiana:

#EnFotos Cerca de 1500 personas protestan al frente del palacio de justicia por la calle 12 entre la carrera 8 y la plaza de bolívar.



Fotos: Milton Diaz /Portafolio @Miltondiazfoto pic.twitter.com/cYrYWzbEsH — Portafolio (@Portafolioco) February 8, 2024