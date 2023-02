Marchas 15 de febrero Colombia: puntos de concentración de la jornada

Luego de la jornada de manifestaciones realizada este martes en apoyo al Gobierno, este miércoles la oposición convocó a una nueva marcha en contra de las reformas que quiere plantear el Gobierno de Gustavo Petro.



La contraparte protestará por las reformas que se quieren hacer las cuales son: reforma a la salud, reforma tributaria, reforma pensional y reforma a la justicia entre otras propuestas.



Ante esto, varios manifestantes se movilizarán a nivel nacional por lo que conozca acá cuáles serán los puntos de concentración en las ciudades capitales del país:





Puntos de concentración en Colombia



Bogotá



El punto de encuentro será en el Parque Nacional. A partir de las 10:00 a.m. está previsto el inicio de la marcha que se dirigirá hasta la Plaza de Bolívar.



Medellín



Los ciudadanos, en la capital antioqueña, han definido como punto de concentración la Avenida Oriental con La Playa. La manifestación comenzará a las 10 a.m. y se espera congestión en la Avenida Oriental, San Juan y el Parque de las Luces.



Cali



En Cali, la marcha dará inicio en el Parque de las Banderas a las 10 de la mañana y se dirigirá a la Plazoleta Jairo Varela. La capital vallecaucana contará con más de 1.000 hombres que garantizarán la seguridad de la ciudadanía en las movilizaciones.



Villavicencio



En esta ciudad, la marcha fue convocada por diferentes sectores ciudadanos que están en desacuerdo con las reformas anteriormente mencionadas. La marcha comenzará a las 10 a.m. e iniciará desde la Cámara de Comercio y finalizará en el sector de Llano Lindo, en la vía al Llano.



Bucaramanga



En la capital de Santander, las marchas también darán inicio a las 10:00 a.m. en la Puerta del Sol. De ahí los manifestantes tomarán la carrera 27 e irán por la calle 36 para luego llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.



Neiva



El plantón está anunciado para las 10 a.m. y tendrá lugar en el intercambiador de El Triángulo, en la salida hacia Bogotá y Palermo. La manifestación no saldrá de ese lugar ya que no está contemplado un recorrido adicional.



Barranquilla



La concentración tendrá lugar en la Plaza de la Paz y se espera que los participantes no se desplacen a otra zona de la ciudad. De igual manera, la manifestación iniciará a las 10 de la mañana.



Otros puntos de concentración



Armenia: Plaza de Bolívar



Santa Marta: Plazoleta del Camellón



Cartagena: Camellón de los Mártires



Pereira: Viaducto Dosquebradas



Ibagué: Parque Murillo Toro



Manizales: Carrera 22



Puntos de concentración en el exterior



Miami: Consulado de miami



New York: Consulado de New York



Houston Centro Comercial Galleria



Ciudad De Panamá Parque Del Florista



Estocolmo Consulado de Estocolmo



Orlando Esquina consulado Orlando



Jackson Heights Parque Manuel de Dios