Campeón olímpico en Tokio 2020 vive un calvario por las lesiones

El italiano Marcell Jacobs, ganador del oro en los 100 metros planos en Tokio 2020 se enfrentó este miércoles a duras críticas tras haber sido séptimo en la Liga de Diamante de Partís y al anunciar que no estará en los Europeos por equipos de Polonia por lesión.



De acuerdo a la Federación de Atletismo italiana durante el martes, Jacobs no participará en los Juegos en Polonia por un problema en su isquio del muslo derecho.



El objetivo del campeón olímpico es llegar de la mejor manera posible a la fase más importante de la temporada que son los Campeonatos del Mundo de atletismo que se celebrarán en Budapest, Hungría.

El velocista italiano volvió a competición el pasado viernes en la Liga de Diamante y terminó séptimo en la carrera ganada por el estadounidense Noah Lyles y que provocó todo tipo de reacciones debido a su estatus de campeón olímpico.



Ante esto, el corredor se abrió a sus seguidores en redes sociales y aseguró que vive un calvario a causa de las lesiones que han hecho que no haya podido preparar la temporada de buena manera.



"Siento una gran necesidad de contarles cómo me siento: es justo que lo sepan. Empecé la temporada al aire libre y no fue como yo quería. Sin embargo, a pesar de que llevaba casi un mes de baja por mi problema físico y de que sabía que no estaba preparado para lograr los resultados que todos esperábamos, decidí salir a la pista sabiendo perfectamente que mucha gente probablemente no habría entendido que mi objetivo no era el resultado de esa carrera", comentó.



"Para mí era importante volver a la pista. Fue emocionante sentir la alegría estallar en mi pecho cuando entré en el estadio, sentir la adrenalina en mi cuerpo, sentir el calor de la multitud y ver las miradas de mis adversarios. ¡Cómo lo echaba de menos!", añadió Jacobs.



Jacobs comenzó bien la prueba, pero no pudo sostener el esfuerzo hasta el final. Según él por falta de entrenamiento necesario.



Por su parte, respondió a las críticas por su nivel: "Llegaron las críticas, los ataques, las burlas de quienes no saben y ni siquiera imaginan lo complicada que puede ser la vida de un atleta profesional. Todos los resultados que había conseguido parecieron no valer nada. Y lo siento mucho, porque estaría bien que en momentos tan complicados me apoyaran. Pero no quiero dejar que esto me afecte y tomar decisiones que no son las adecuadas para mí. Quiero recordaros que soy un ser humano y que fuerzo a mi cuerpo a dar el 110% todo el tiempo".



Finalmente, el corredor asegura que está lejos de su nivel mostrado en Tokio, pero que confía recuperar su nivel en los próximos meses.



"Volveré a renacer, superando de nuevo los obstáculos que la vida me ponga por delante. Triunfaré, porque nunca dejaré que nada ni nadie me impida soñar y esforzarme por alcanzar mis metas. Espero encontraros de nuevo a mi lado", concluyó.