Marbelle confesó si se casará o no con Sebastián Salazar

Marbelle y Sebastián Salazar llevan siete años de noviazgo, una relación que ha estado llena de críticas por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, esto no ha afectado a la pareja y han seguido adelante.



De hecho, ambos decidieron no mostrarse tan juntos en las redes sociales, para así evitar tantas críticas por parte de los usuarios.



Luego de todo esto, la artista habló de su relación y aclaró varios temas como por ejemplo si en algún momento se casará con el futbolista con pasado en Independiente Santa Fe.

“Son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado, por eso porque hemos estado tan bien que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”, comentó en entrevista para ‘La Red’.



Por su parte, se refirió a las críticas hacia su relación: “Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”.



Cabe señalar que aunque no es probable Marbelle y Salazar contraigan matrimonio pronto, lo cierto es que está en sus planes por lo que podría haber novedades en los próximos meses.