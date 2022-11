Maluma sobre actuar en el Mundial: ‘Siempre soñé con esta oportunidad’

Maluma junto a Nicki Minaj y Myriam Fares serán los protagonistas este sábado de la inauguración del Fan Festival de la FIFA que está ubicado en Doha, capital de Qatar.



El colombiano interpretará la canción ‘Tukoh Taka’, el primer himno que tendrá la fiesta global y que fue lanzado en las últimas horas gracias a la colaboración de ‘Universadl Arabic Music’, ‘Republic Records’ y ‘FIFA Sound’.



‘Tukoh Taka’ será el último tema dentro de la banda oficial del torneo y será interpretado en el Parque Al Bidda de Doha al igual que en las gradas de los estadios durante los partidos de la Copa del Mundo.

Maluma, ante esta posibilidad de actuar en un Mundial, no ocultó su felicidad por estar presente en la fiesta del fútbol global: “Estoy muy feliz de haber participado en esta canción del Mundial”, comentó de inicio



“Siempre soñé con una oportunidad como esta. Representar a la música latina en este tema junto a artistas increíbles que cantan en inglés y árabe me permite situar nuestra cultura en otra dimensión”, añadió.



Por su parte, el productor de la canción, Wassim Slaiby, aseguró que el objetivo de ‘Tukoh Taka’ era hacer un disco que celebrara la unidad, la cultura y la diversidad a escala mundial. Quiero agradecer a Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares que hayan puesto su identidad, cultura y talento en esta canción".



Cabe señalar que Maluma, en las últimas horas, recibió muchas críticas por no haber declinado la invitación al Mundial, cuestión que si hicieron cantantes como Shakira, Rod Stewart, J Balvin y Dua Lipa debido a la problemática social entorno a Qatar 2022.