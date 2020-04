El escándalo de Maluma y una modelo que involucraría a Pipe Bueno

El reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, compartió en su canal personal de YouTube el relató de Grettel Dorado, modelo cubana, en el que menciona que Maluma la habría obligado a tener relaciones con Pipe Bueno.



Todo se da en un concierto en 2016 en Cancún, cuando Maluma llamó a la modelo a tarima, la besó y luego terminó el espectáculo. Luego del show, fueron a una habitación y hubo relaciones sexuales, según cuenta la modelo. Todo normal hasta ese entonces.

Sin embargo, Grettel Dorado también mencionó que Maluma se habría aprovechado de que ella estaba tomada y 'seducida' por el cantante para obligarla a tener relaciones con Pipe Bueno (hacer un trío), quien habría estado esperando fuera de la habitación.



“Empezamos a platicar, empezamos a convivir y a tomar obviamente (…) ese día tuve relaciones con Maluma. Yo no quería obviamente (estar con Pipe Bueno), yo le dije todo el tiempo que no quería y pues yo estaba seducida y pues ilusionada con él, no era con Pipe, entonces él me obligó a estar con Pipe, yo siempre dije que no. En ese momento yo no estaba consciente exactamente, porque yo estaba enfocada en él, entonces él era el que estaba haciéndome cosas. ¿Lo disfruté? No, para nada, fue horrible, y no es justo que por ser mujer seamos siempre juzgadas", dijo la modelo.



Por otro lado, la mujer también hizo la grave denuncia de que la habían amenazado si contaba este tema: “Llamaron a mi mamá, la amenazaron, le dijeron que me callara la boca, que no siguiera hablando del tema, sino me iban a matar”.