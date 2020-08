Maluma se destapó: ¿Qué pasó con Neymar y su canción ‘Hawái’?

Maluma, el famoso cantante colombiano y una de las figuras del reguetón, se destapó este jueves 20 de agosto y habló del tema de moda: su canción ‘Hawái’, supuestamente dedicada a su exnovia, Natalia Barulich, y la manera como Neymar y sus compañeros del Paris Saint Germain cantaron su nuevo tema, lo que para muchos fue una burla para el antioqueño.



Incluso, el artista cerró su cuenta de Instagram por 24 horas, pero regresó con un 'live' y el lanzamiento de un nuevo tema musical.



¿Qué pasó con Neymar, su canción ‘Hawái’ y con Natalia Barulich? Esto fue lo que respondió.

¿En qué te inspiraste para escribir la canción ‘Hawái’?



Esta canción la escribimos en combo. Luego me mostraron la canción, me gustó el coro, me monté porque sabía que tenía mi próximo ‘hit’. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida.



Terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien se fue por lo suyo, yo hice mi vida; me gustó la canción porque es algo con lo que muchos nos sentimos identificados. Si me hubiera pasado, se los hubiera dicho, así que no inventen, porque estoy bien y estoy tranquilo.



¿Qué pasó con Neymar?



Pregúntenle a él. Mentiras, no se dejen engañar de las redes, de los medios, que a veces inflan la noticia. Yo realmente no sé si están juntos, cada uno hace su vida. Yo solo tengo que agradécele a él y a todo el equipo de Paris Saint Germain por poner la canción y se la disfrutaron. Son un combo de cracks, y verlos cantando mis canciones, es motivo de orgullo.



Hace dos años le cantamos a Neymar en su cumpleaños. Por cierto, los memes están muy buenos. Pero yo no tengo ningún problema con nadie, no me gusta el drama; si tuviera un problema lo trataría de frente. No tengo ningún problema con Neymar, le deseo todo el éxito del mundo.