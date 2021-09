'Papi Juancho' arrasa en Estados Unidos: Maluma le apunta a Hollywood

Con su gran estreno en Hollywood con Jennifer López ya a la vuelta de la esquina, Maluma pasó por Los Ángeles (EE.UU.) y ofreció un exitoso concierto de su gira "Papi Juancho".

Aunque no fue el primer recital de su tour por Estados Unidos, ya que el jueves dio el pistoletazo de salida en Sacramento (EE.UU.), la parada en la ciudad angelina era una de las fechas con mayúsculas de esta gira de presentación de su disco que lleva el mismo nombre, "Papi Juancho" (2020).



El colombiano es una de las estrellas del reguetón con más impacto en todo el mundo, pero ahora prepara su asalto al cine con "Marry Me", una comedia romántica que se lanzará en febrero de 2022 y en la que comparte créditos con figuras de la talla de Jennifer López y Owen Wilson.



No lejos de Hollywood, ese lugar de sueños que también quiere conquistar el de Medellín, se produjo la actuación de esta noche en la que

Maluma prácticamente llenó el conocido The Forum de Los Ángeles. Con retraso tras una caótica y desordenada organización en los accesos al recinto, el concierto presentó una vistosa puesta de escena de 360 grados con un escenario en forma de cruz griega y recubierto de pantallas que ocupaba el centro del estadio.

Lo primero que vieron los fans de Maluma fue un gran corazón en las pantallas, un ejemplo, según dijo el cantante, de que en esta gira quiere darlo todo tras tantos meses de parón por el coronavirus. La fiesta arrancó por todo lo alto con "Hawái" y Maluma, encantado y muy sonriente, dejó que sus seguidores cantaran a capela el primer estribillo de este exitoso single. Ocho incansables bailarinas acompañaron la potente apuesta visual -pirotecnia incluida- de Maluma, quien, en lugar de bases pregrabadas para la música, contó con una sólida y solvente banda tocando en directo.



"Madrid" y "Parce" remataron un inicio del concierto completamente dedicado al disco "Papi Juancho". Maluma tuvo tanto trabajo al micrófono como en los vestuarios, ya que cambió en varias ocasiones de ropa y pasó, por ejemplo, de un conjunto oscuro estilo Neo de "The Matrix" a una camisa ocre con pantalones de purpurina sin olvidar otro "look" de tonos verdes.



"Es triste que pasó tanto tiempo antes de regresar a los escenarios. Pero aquí estoy, muy feliz", afirmó. Sin tiempo que perder y enlazando canciones sin pausa ni para un trago de agua, el reguetonero unió temas como "Mi niña", "Aloha" o una estupenda "Djadja". El reguetón dominó de principio a fin la noche, pero Maluma se dio un capricho íntimo en el ecuador de la noche. Acompañado solo con un pianista y con pétalos de rosa cayendo del techo, el cantante abordó sin artificios ni disfraces sus temas íntimos "ADMV" y "Marinero".

"Me dijeron que en Los Ángeles iba a estar como en mi casa y por eso me quité los zapatos y todo", bromeó en el tramo más cercano de su actuación. La segunda mitad del concierto comenzó con aires de reggae gracias a "#7DJ (7 días en Jamaica)" (2021), su EP dedicado a explorar los ritmos de la isla caribeña y en donde brilló una sensual "Chocolate". No todo fueron temas recientes puesto que también hubo viajes al pasado como el de la popular "Borro Cassette".



En cualquier caso, uno de los puntos más brillantes del concierto fue "Felices los 4", que Maluma coronó en su parte final con un excitante arreglo de salsa. Ya en la recta final abordó una potente "Vente Pa' Ca" y "Chantaje", en la que su corista cumplió con nota con las partes que en la grabación original interpreta Shakira. "Gracias L.A., los amo", dijo Maluma, tumbado sobre el escenario y totalmente satisfecho, antes de culminar su noche "made in Hollywood" con un bis de "Hawái".

Fechas de la gira de conciertos

9/2- Sacramento, CA

9/3- Los Angeles, CA

9/4- Las Vegas, NV

9/9- San Jose, CA

9/11- Ontario, CA

9/12- San Diego, CA

9/18- Seattle, WA

9/19- Portland, OR

9/23- Phoenix, AZ

9/24- El Paso, TX

9/25- Odessa, TX

9/26- San Antonio, TX

9/30- Bridgeport, CT

10/1- New York, NY

10/2- Washington, DC

10/3- Greensboro, NC

10/7- Atlanta, GA

10/8- Orlando, FL

10/9- Miami, FL

10/10- Ft. Myers, FL

10/14- Dallas, TX

10/15- Laredo, TX

10/16- Hidalgo, TX

10/17- Houston, TX

10/21- Toronto, Canada

10/22- Montreal, Canada

10/24- Chicago, IL



EFE