¡Un golpe en el ojo! Gran susto para Maluma por ataque de su perro

El cantante colombiano Maluma es noticia, no por el estreno de su película con Jenifer López ni por su gira Papi Juancho, el artista sufrió un accidente que le dejó marcas y heridas en su rostro.

¿Qué sucedió? Maluma aclara

En sus historias en redes sociales aseguró: “La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa‘que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”.



Sus fanáticos preguntaron por las heridas que tenía en la cara. El ataque involuntario de Buda le dejó al Pretty Boy una marca cerca del ojo izquierdo, que no presenta graves consecuencias en su salud y sólo una cicatriz.